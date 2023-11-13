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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

للعام السابع.. برنامج تدريبي مكثف لطلاب حقوق الألمانية بالقاهرة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أطلقت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة برنامجها التدريبي  للفصل الدراسى الأول  2023- 2024  لطلاب السنوات الدراسية المختلفة وذلك في إطار حرص الكلية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

 ويأتى البرنامج  استكمالاً لخطة الكلية للعام السابع على التوالي و الهادفة لربط الطالب بالواقع العملي للحياة القانونية لتنمية الملكات القانونية لديهم حتى تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خريجيها على قدر عالي من الكفاءة والخبرة القانونية تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية والقضايا المتعلقة بها.

تضمن جدول أعمال البرنامج التدريبي  10 دورات تناولت العديد من الموضوعات القانونية وهي الأخلاق و الكفاءة المهنية - منازعات الأسرة في مجال دعاوي النسب – تطبيقات قضائية لجرائم الأموال – الدليل الرقمي في مجال الإثبات المدني – أليات حماية المنافسة في عقود التجارة الدولية – العقود البحرية و تسوية المنازعات المتعلقة بها – مبادئ قضائية في الإثبات مع التطبيق على الخبرة كأحد طرق الإثبات – وسائل كشف و تزوير العلامة التجارية – التحكيم في العقود الإدارية – استشارات مقابلة العملاء.

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البرنامج التدريبي التجارة الدولية الجامعة الالمانية الجامعة الألمانية بالقاهرة كلية الحقوق