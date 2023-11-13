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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه المنوفية يؤكد استعداد الشركة للتعامل مع الطوارئ والأزمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد  المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعا لعدد من الإدارات المعنية بالشركة للوقوف علي مدى جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية .

ووجه، بضرورة إختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث ، وتحديد الأولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مع بدء موسم الشتاء.

وأضاف، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الإسكان ومحافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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