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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد الإتجار

(ضبط 240 طربة لمخدر
(ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد
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 فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام). 
 بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار. 
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 مليون جنيه تقريباً).
ويأتي ذلك 
 إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء..  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مركز شرطة قويسنا بالمنوفية