وزير إسرائيلي يدعو للقضاء على كل فلسطيني يدعم المقاومة.. ومرصد الأزهر: الاحتلال ينفذ حرب إبادة في غزة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إنه استمرارًا لسلسلة التصريحات التحريضية الصادرة من قادة الكيان الصهيوني الإرهابي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، إلى القضاء على كل الفلسطينيين الذي يبدون أي نوع من المقاومة أو أي شكل من أشكال التعاطف أوالتأييد لمقاومة الاحتلال، ولو كان بمجرد توزيع الحلوى.

كما طالب "إيتمار بن جفير" بإعادة احتلال قطاع غزة بأكمله، وعدم الخروج منه مرة أخرى، وإعادة بناء المستوطنات، مشددًا على أن الانتصار في الحرب لن يتحقق سوى بالاحتلال، وهو ما حدث في عامي ٤٨ و٦٧، وأنه يجب تكرار ذلك مجددًا.

يذكر أن تولي "بن جفير" حقيبة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال اليمينية، كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى انفجار الأوضاع في فلسطين، بسبب تصريحاته وتصرفاته المتطرفة، مثل اقتحام الأقصى أكثر من مرة، ودعم أفراد عصابات المستوطنين، ومطالبته الدائمة بتسليحهم، وهو ما نفذه مستغلًا حرب الإبادة الدائرة في غزة؛ حيث أعلن منذ أيام عن شراء 4 آلاف قطعة سلاح، من أصل 10 آلاف قطعة لهذا الغرض.

وأكد مرصد الأزهر، أن المطالبة باحتلال القطاع وإعادة بناء المستوطنات يكشف للعالم الأهداف الحقيقية من وراء الإبادة الجماعية الذي ينفذها الكيان النا زي في غزة، ويفضح مخططات اليهود الصهاينة الذين لن يتوقفوا عن أطماعهم في إقامة دولتهم المزعومة على كامل التراب الفلسطيني، كمرحلة أولى تتبعها أطماع أخرى.