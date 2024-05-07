بالفيديو.. تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية

كشف عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية، موضحا أنه مشروع رئاسي وترعاه نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال "البسيوني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن المشروع يقوم على 3 محاور، وهم الشباب والمرأة والطفل، موضحا أن هناك أسس ومعايير للمشروع، كما أن الأسبوع الحالي هو أسبوع الشباب ويستمر حتى الغد حيث بداية مطلع الشهر الجاري.

وتابع، أن أهداف المشروع هو تعزيز القيم الإيجابية وتدعيم الولاء والانتماء ودمج ثقافي بين كل الأطراف وتبادل الخبرات بين المشاركين ويحافظ على الهوية الوطنية، موضحًا أن المشروع يشمل 6 محافظات حدودية، هي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء إضافة لأهالي حي الأسمرات بالقاهرة.

وأردف أن المشروع يعرف الشباب ببلدهم والمنشآت السياحية بها.