أمين الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني عبر استهدافها البُنى التحتية، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة للفلسطينيين لتخفيف الظروف الإنسانية المأساوية.