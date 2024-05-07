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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أمين الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني عبر استهدافها البُنى التحتية، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.
كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة للفلسطينيين لتخفيف الظروف الإنسانية المأساوية.

الإسرائيلية أحمد أبو الغيط إسرائيل اقتصاد الاقتصاد الفلسطيني