بالفيديو.. تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالإسكندرية

أكد اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أنه تم تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالمحافظة، وذلك من خلال مبادرة تحت عنوان فنون وربيع وسلام، مشيرًا إلى أن محافظ الإسكندرية أذن بانطلاق شعبة الماراثون التي كانت منذ فترة كبيرة على دراجة قادها بطل مصر فى الألفينات.

وقال "لطفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم بعض المأكولات التراثية من الترمس، إلى جانب الفنون التشكيلية ودورها فى إبراز جمال المحافظة، وسباق سيارات بالأستاد.

وأضاف، أن الفنان الكبير محمد العلايلي أطلق أكثر من أغنية كان لها أثر طيب وجميل، إلى جانب إحياء بعض الألعاب الشاطئية، موضحا أنها كانت المرة الأولى لانطلاق ماراثون مكون من 30 راكب درجات هوائية محترف فى شوارع الإسكندرية لتوثيق الأعمال الإنشائية هناك.