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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 53 األف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 571  شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 166 شاحنة و 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 405  شاحنة و5 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE  على متنها 53 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن ، 365  شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج  واور . كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلى متنها 4000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكبا بموانيها .

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا