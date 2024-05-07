تصدير 53 األف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 571 شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 166 شاحنة و 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 405 شاحنة و5 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE على متنها 53 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن ، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور . كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلى متنها 4000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكبا بموانيها .