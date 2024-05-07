إدارة الطيران الأمريكية تفتح تحقيقا ضد "بوينج" بسبب طائرات "787 دريملانير"

أعلنت إدارة الطيران المدني الأمريكية (إف.إيه.إيه) اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا بحق شركة "بوينج" لتحديد ما إذا كانت قد أجرت عمليات التفتيش المطلوبة على الطائرات من طراز 787 "دريملاينر".

وقالت إدارة الطيران المدني - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن التحقيق يرمي على وجه الخصوص إلى معرفة ما إذا كانت بوينج قد أجرت، كما ينبغي على طائرات من طراز 787 (دريملاينر)، عمليات التفتيش الإلزامية المتعلقة بتقاطع الجناحين مع جسم الطائرة.

وأضافت أنها "تحقق للتعرف على ما إذا كانت بوينج قد أجرت عمليات التفتيش، وما إذا كان موظفون في الشركة قد زوروا مستندات متعلقة بالطائرة"، مشيرة إلى أن الإدارة فتحت هذا التحقيق بعد أن أبلغتها بوينج في أبريل الماضي بأنها ربما لم تقم بعمليات التفتيش المطلوبة.

وأوضحت أن بوينج تعيد فحص كل طائراتها من طراز 787 التي لا تزال قيد الإنتاج، ويتعين عليها أيضا أن تضع خطة للاهتمام بالأسطول الموجود في الخدمة".

يذكر أن طائرات من طراز 787 دريملاينر وطراز 737 ماكس تعاني من مشاكل الإنتاج منذ عام 2023، مما اضطر بوينج لإبطاء عمليات تسليم طائراتها من هذين الطرازين.

وكان سكوت ستوكر، رئيس برنامج 787 قد أرسل الشهر الماضي بريدا إلكترونيا إلى موظفيه في بوينج في ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث يتم تصنيع هذه الطائرات، يبلغهم فيه أن “أحد زملائه في الفريق رأى ما يبدو أنه مخالفة في اختبار امتثال مطلوب لتقاطع جسم الجناح”، مضيفا "لقد بحثنا سريعا في الأمر وتبين لنا أن العديد من الأفراد انتهكوا سياسات الشركة من خلال عدم إجرائهم اختبارا مطلوبا لكنهم بدلا عن ذلك سجلوا العمل على أنه منجز".

