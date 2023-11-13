برلماني: معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة لعقد الصفقات لتحقيق التكامل التجاري بالقارة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على تعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، وذلك من خلال خطوات جادة وفاعلة على الأرض شهدتها السنوات الأخيرة، تمثلت هذه الخطوات فى توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023، فرصة كبيرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، ورسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية.



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن العديد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيته الاقتصادية والتشريعية، وذلك فى خطوة الغرض منها تعزيز التجارة البينية ودعم وتعزيز رؤية القارة السمراء للتعاون مع دول العالم فى مختلف المجالات واستغلال المقومات التي تمتلكها دول القارة الأفريقية وغير الموجودة فى العديد من الدول سواء مقومات بشرية أو ثروات طبيعية.



وأكد هندى، أن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه ولاسيما أن أكثر من 60 % من سكان القارة الأفريقية من الشباب، ومن ثم الدولة المصرية تترجم هذه الرؤية فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم شعوب القارة بالكامل.