حقيقة تلقي محمد عبدالمنعم عرضا من الدوري الألماني.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة وصول عرض ألماني للنادي الأهلي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر ومنتخب مصر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "بعض التقارير الإعلامية بتقول إن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي تلقى عرض مغري من الدوري الألماني للانتقال لصفوفه فى يناير المقبل".

وتابع شوبير: "الأهلي لم يتلقى أي عروض لمحمد عبد المنعم سواء من ألمانيا أو من أي دولة أخرى، واللاعب مستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لرحيله".

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.