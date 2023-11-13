مصر ترسل الدفعة الواحد والعشرين من المساعدات الفلسطينية لغزة عبر معبر رفح

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر أرسل صباح اليوم الاثنين الدفعة الواحد والعشرين من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجا التجاري بوسط سيناء تمهيدا لإعادة إدخالها لقطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 89 شاحنة مساعدات طبية وحليب أطفال ومياه معدنية وخيام واغذية كما استقبلت مصر اليوم سفينة المساعدات التركية عبر ميناء العريش البحري والتي تحمل علي متنها 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة بجانب 20 سيارة اسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

كما واصلت السلطات المصرية اليوم الاثنين اعادة فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحى قطاع غزة والمرضى ومرافقيهم وحاملي الجنسيات المزدوجة وقد شهد معبر رفح البري أمس الأحد عبور 826 شخصا من حاملي الجنسيات المزدوجة ومنهم مصريين فضلا عن دخول 4 جرحى فلسطينيين للجانب المصري لعلاجهم بالمستشفيات المصرية يرافقهم 2 مرافقين فلسطينيين و9 مرضي يرافقهم 9 مرافقين فلسطينيين وجرى توجيههم لمستشفى العريش العام للعلاج

وقد استقبلت السلطات المصرية صباح اليوم الاثنين حافلتين لحاملي الجنسيات المزدوجة وجاري استقبال جرحي قطاع غزة اليوم .