لتعزيز الوعي السياسي.. حملة «بشبابها» تجوب العريش

انطلقت فعاليات حملة “بشبابها” داخل مركز شباب مدينة العريش، إلى الأماكن العامة على المقاهي، المطاعم، الشوارع وأماكن التجمعات الشبابية بقرى ومدن المحافظة، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة السياسية.

الحملة أعدت لبرنامج لقاءات متنوعة للشباب ولجميع فئات المجتمع لتعزيز الوعي السياسي والثقافي وتوزيع المنشورات التى تقدم رؤية ورسالة الحملة لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، بشبابها .

والحملة أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و تستمر بالمحافظة برعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

بدوره صرح ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، خلال تواجده فى اللقاء التحضيري لتدشين الحملة في اغسطس الماضي، بحضور الشباب من كافة المدن والقرى على مستوى المحافظة، مؤكداً إطلاق المديرية لسلسلة من اللقاءات التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب واستضافة أساتذة الجامعات المتخصصة في الإقتصاد و العلوم السياسية لفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب فى كافة مدن وقرى المحافظة.

الجدير بالذكر ان تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر، حملة بشبابها بمحافظة شمال سيناء بإشراف ومتابعة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.