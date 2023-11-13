أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 388 شاحنة و 66 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 242 شاحنة و61سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 146 شاحنة و5 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما غادرت الميناء بالأمس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و121 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 811 راكب بموانيها .
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تداول 6 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 388 شاحنة و 66 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 242 شاحنة و61سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 146 شاحنة و5 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 388 شاحنة و 66 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 242 شاحنة و61سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 146 شاحنة و5 سيارة .