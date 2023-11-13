لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج اندويا خلال فترة الراحة السلبية

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 10:02 ص

تسلم لاعبو الأهلي برنامجا بدنيا خاصا لتنفيذه خلال فترة التوقف الدولي وبعد حصولهم على راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.

وقال مصدر داخل الأهلي أن أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والاوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

من ناحية أخري كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم بعد استمرار استبعاده من الحسابات الفنية.

أضاف: صلاح محسن مستمر في الأهلي ولديه رغبة في إثبات نفسه ورفض مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم.

وأوضح أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خاصة وأن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري إلي بلاده لقضاء إجازة خاصة بعد مباراة الجونة استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وقال: كولر اتفق مع لجنة التخطيط للكرة وشركة الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي السفر إلي بلاده لقضاء إجازة سريعة مع اسرته.

أضاف: فترة التوقف الماضية كولر استمر في مصر ولم يغادر إلي سويسرا حيث استغل الراحة السلبية وسافر إلي الغردقة لقضاء الاجازة ولكن هناك اتفاق مسبق علي سفره إلي سويسرا فور انتهاء مباراة الجونة.

طلب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي تحديد مصيره مع الفريق بعد استمرار خروجه من الحسابات الفنية.

وعلمت "البوابة نيوز "ان كريستو يرغب في الرحيل بسبب استمرار استبعاده من الحسابات الفنية محليا وقاريا.

وطلب كريستو تحديد جلسة مع الجهاز الفني للوقوف علي أسباب استبعاده المستمر من المباريات رغم جاهزيته الفنية والبدنية.

بدأ مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بحضور السعة الكاملة لجماهيره في مباراة ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.