"تنشيط السياحة" تؤجل موعد القافلة الترويجية للسعودية

قررت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، تأجيل القافلة الترويجية التي كان مقررا إجراؤها الشهر الجاري إلى المملكة العربية السعودية، وذلك دون إبداء أسباب.

وقالت الهيئة، في خطاب للغرف السياحية، إن القافلة التي كان مقررا لها التوجه للمملكة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، تقرر تأجيلها لتجرى في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل، وتعد الهيئة حاليا البرنامج التفصيلي للقافلة، كما تجري الحجوزات الخاصة بمقر ورشة العمل المشتركة بين القطاعين السياحيين المصري والسعودي، مطالبة الشركات السياحية والفنادق التي أبدت رغبتها في المشاركة، بموافاة الهيئة بقبول الموعد الجديد من عدمه.

وكانت الهيئة أعلنت مشاركتها بمعرض جدة السياحي الدولي في الفترة من 28 وحتى 30 يناير 2024، والذي يوفر للعارضين منصتي B2B و B2C، مميزة لعرض وجهات السفر والخدمات السياحية المختلفة، والدخول لأسواق جديدة، واستهداف عملاء جدد.