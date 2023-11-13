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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 80ر14 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6605 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0%.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر125 مليون سهم عبر 7709 صفقات نقدية بقيمة 3ر32 مليون دينار كويتي.

 وصعد مؤشر السوق الرئيس 9ر6 نقاط ليبلغ مستوى 23ر5377 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 % من خلال تداول 3ر61 مليون سهم عبر 3327 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار كويتي.

 كما زاد مؤشر السوق الأول 07ر18 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7251 نقطة بنسبة ارتفاع 25ر0 % من خلال تداول 5ر64 مليون سهم عبر 4382 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار كويتي.

 وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 28ر10 نقاط ليبلغ مستوى 65ر5267 نقطة بنسبة ارتفاع 20ر0 % من خلال تداول 8ر40 مليون سهم عبر 2264 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار كويتي.

بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة