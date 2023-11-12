حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك؛ حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 40 قضية ضُبط خلالها (42) متهما، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.