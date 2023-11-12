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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي في العاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي حسن معلم محمود وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي سليمان محمد محمود النائب العام الصومالي، والوفد المرافق لهما، وبحضور مساعدي وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والإعلام.

ورحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية وإعداد برنامج تدريبي لهم في المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومشروعات وزارة العدل الرقمية.
واصطحب المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره الصومالي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لقطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية ، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها.
وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء ومشيداً بالتطور العمرانى والارتقاء الإدارى الذى شاهده، مؤكداً على دور مصر المحوري في دعم جمهورية الصومال، وتقديره لما شاهده من تطوير في منظومة التقاضي ورغبته في نقل الخبرات المصرية إلى جمهورية الصومال.

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