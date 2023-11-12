نائب: كلمة السيسي بقمة الرياض كشفت صمت المجتمع الدولى

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية الاسلامية المشتركة بالرياض كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق بسبب الصمت الرهيب من المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب والابادة والمحاور البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين واعتبر " المير " فى بيان له أصدره اليوم المطالب ال 6 التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بمثابة الحل الحقيقى لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل لتحقيق وتنفيذ هذه المطالب المشروعة والعادلة لتحقيق حلم الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى

وقال المهندس حسن المير : إن الرئيس السيسي كشف في كلمته بكل حسم وقوة أمام العالم كله عن ازدواجية المعايير الغربية وما نشعر به من خلل في قيم المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمات في ظل وجود تردد غير مفهوم من إدانة ما نشهده من مجازر يومية إلى حد يصل لتبرير هذا القتلكما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر مشيداً بمطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة، والذي ينتصر فيه لأبناء الشعب الفلسطيني وما تعرضوا له من جرائم تخرق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب المهندس حسن المير من المجتمع الدولى اعطاء أكبر اهتمام لرسالة الرئيس السيسي التى رصد فيها تبعات التخاذل عن وقف الحرب في غزة والتي تنذر بتوسيع دائرة الصراع بزيادة المواجهات العسكرية في المنطقة خاصة مع تحذيره من طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها مشيداً بصمود الشعب الفلسطينى الشقيق ورفضه القاطع لسياسات جيش الاحتلال الرامية الى تهجيره من اراضيه لاعادة احتلال قطاع غزة