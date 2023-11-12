وزارة الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب وأغذية على التلاميذ

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد – مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب مدرسية وعبوات غذائية على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأكيداً على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وأطلقت الوزارة مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل) لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الإحتياجات الخاصة ، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.



وقام قطاع حقوق الإنسان تنسيقاً والجهات المعنية بإيفاد قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية (4250 حقيبة مدرسية – 3000 عبوة غذائية) على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة، فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

