«كريدي أجريكول مصر» يحقق 3.8 مليار جنيه صافي ربح بنهاية سبتمبر 2023

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 9 نوفمبر 2023، النتائج المالية للبنك عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 .



وجاءت أهم النتائج المالية كما يلي:

▪ بلغ صافي الربح 3,806 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 137٪ على أساس سنوي.

▪ سجلت ودائع العملاء 80.8 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 50٪ على أساس سنوي.

▪ بلغ إجمالي القروض 38.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 10٪على أساس سنوي.

▪ بلغت نسبة الحسابات الجارية والإدخار إلى إجمالى الودائع 54.8٪ بانخفاض يبلغ 118 نقطة أساس على أساس سنوي.

▪ سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.5٪ بنسبة تغطية بمقدار 166٪.

▪ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 48٪ مسجلة نسبة انخفاض بلغت 17٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الودائع وتأثير خفض قيمة الجنيه المصري.

▪ مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 18.81٪.

▪ سجل العائد على متوسط الأصول 5.8٪، بنسبة ارتفاع قدرها 2%والعائد على متوسط حقوق الملكية 44.0٪، بنسبة ارتفاع قدرها 20٪.



المناخ الاقتصادي

على الصعيد العالمي، تواصلت التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وعلى وجه الخصوص أسعار الطاقة، نتيجة تعزيز التطور الجيوسياسي، وهو الأمر الذي يشكل أحد التحديات الكبرى نحو تحقيق استقرار الأسعار. وعلاوة على ذلك، فهناك توقعات ببقاء معدلات التضخم في مستوى أعلى من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية الكبرى، ومن ثم التعرض لمخاطر ارتفاع أسعار العائد على مدى فترة أطول خلال عام 2024.



وعلى الصعيد المحلي، فقد تواصلت الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم العام 38٪، في حين سجل التضخم الأساسي 39.7٪، مدفوعًا بما اتخذته الحكومة مؤخرًا من إجراءات، فضلاً عن ارتفاع الطلب الموسمي على بعض المواد الغذائية الأساسية. وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد في أغسطس 2023، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الكوريدور إلى 19.25٪، مع وضع المزيد من القيود على السياسة النقدية بهدف تثبيت معدلات التضخم.



مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

احتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 6,916 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 101% على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 38.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 10٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 80.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 50٪ على أساس سنوي.



وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بمختلف شرائح العملاء، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 3.2 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 13٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا قويًا بلغ 25.5 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 84٪ على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر خلال الربع الثالث من عام 2023 إنما يعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، طبقًا لاستراتيجية البنك التي تستهدف مواصلة النمو داخل السوق المصري مع الحفاظ على المكانة الرائدة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.



وبوجه عام، فقد شهدت محفظة قطاع التجزئة نمواً طفيفًا على أساس سنوي، حيث حققت القروض النقدية نموًا جيدًا، بينما تباطئ نمو قروض السيارات نتيجة لظروف السوق، في حين سجلت قروض التمويل العقاري خلال الربع الثالث من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة لنشاط لتمويل العقاري نمو بنسبة 113٪ على أساس سنوي.



وعلاوة على ما تقدم، فقد واصل البنك جودة النمو في عدد العملاء النشطين، والتي سجلت نسبة مقدارها 3٪ على أساس ربع سنوي و6% على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالي، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل: قروض التعليم والمشاركة في الفاعليات المنعقدة في الأندية الرياضية. وفي ظل ما يسعى إليه بنك كريدي أجريكول مصر من طموحات تستهدف التوسع في مجال التمويل الأخضر، فقد انتهى البنك من تطوير برنامج جديد لقروض محطات الطاقة الشمسية والذي من المنتظر إطلاقه خلال الربع الرابع من عام 2023.



فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 10٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه ، و10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 33٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، و50٪على أساس سنوي لتصل إلى .880 مليار جنيه مصري.



أداء الربحيـة

حقق صافي دخل الاعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 101٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 6,916 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 101٪ على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري للبنك فضلاً عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 29٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالتحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 25٪ خلال عام 2023. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة بلغت 21.6٪ من 33.7٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 138٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,419 مليون جنيه مصري.



وبلغت تكلفة المخاطر مبلغ -259 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -51 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي يمثل استرداد ديون محددة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات وأطراف مقابلة معينة خلال هذه الفترة.

حقق صافي الربح مبلغًا بمقدار 3,806 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 137% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 4٪ و 1٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 15٪ مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، على الرغم من انخفاض معدل صافي العمولات بنسبة 23٪ نتيجة تراجع عمولات نشاط التمويل التجاري وقطاع الشركات. كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة مقدارها 16٪.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

استقرت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصرعند 2.5 ٪ وتستمر في التحسن، حيث أنها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من جودة معدلات التغطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.



وعلاوة على ذلك، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

التحـول الرقمي

شهد كريدي أجريكول مصر في ذلك الربع المزيد من النجاح في قنواته الرقمية( Banki Mobile) ، ويعد ذلك أحد أهم الإنجازات الشديدة التنافسية.



وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد أثبت تطبيق الهاتف المحمول "Banki Mobile" نفسه بوصفه أداة مصرفية جوهرية بالنسبة للعملاء بمتوسط تسجيل دخول شهري لكل عميل يقترب من 8 مرات شهرياً، كما تجدر الإشارة إلى أن تصنيف تطبيق الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ظل مستقراً عند 4.0 (معدل متوسط متجر التطبيقات) صعوداً من 3.7 في عام 2021. كما شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 1.1 مليون خلال الربع الثالث من العام 2023، إلى جانب إجراء 96٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، ومما يستحق الذكر أن معدل استخدام المحفظة البنكية وما يتم عليها من معاملات قد سجل رقماً قياسياً جديداً يبلغ 242 ألف معاملة خلال الربع الثالث من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 40٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.



وعلاوة على ما تقدم، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وساهم ذلك بشكل ملحوظ في زيادة عدد المعاملات الصادرة إلى أكثر من 500 ألف معاملة ، هذا بالإضافة إلى جذب أكثر من 50 ألف مستخدم مسجل، وهو الأمر الذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة في دعم الشمول المالي وخاصة في ظل الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.



كذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 97٪ من عملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاموا بالتسجيل على تطبيق الهاتف المحمول "Banki Business"، فضلاً عن كونهم عملاء نشطين على المنصة الرقمية، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 95٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 13٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، فضلاً عن انضمام وإعادة تنشيط أكثر من 282 عميل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 8٪ خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.



وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد واصل كريدي أجريكول مصر بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تقدمه المتميز في مجال قبول الدفع الإلكتروني، وذلك في ظل الإطلاق الناجح لبوابة السداد الألكتروني "banki Commerce" خلال عام 2022. ومع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، فقد ساهم كريدي أجريكول مصر في دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي".

وبحلول نهاية الربع الثالث من العام 2023، فقد حققت خدمة "banki Commerce " تدفقات مدفوعات إجمالية بلغت 40 مليون جنيه مصري، فضلاً عن تنفيذ 31 ألف معاملة تجارة إلكترونية من خلال استخدام البوابة الجديدة. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.



المسؤولية المجتمعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية

شهدت مؤسسة كريدي أجريكول مصر في سبتمبر 2023 تخرج دفعة جديدة من طلاب برنامج "إبهار مصر"، حيث قدمت المؤسسة لطلاب الخريجين معسكرًا تدريبيًا لمدة أسبوعين أتاح لهم فرصة التدريب على مختلف مجالات البرنامج من الفنون والعلوم والتكنولوجيا. و أكمل 22 طالبًا المعسكر التدريبي بنجاح خلال عام 2023.

وأخيرا ، يواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الأستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.