تتجه لسفارة أمريكا.. لندن تشهد أضخم مظاهرة منذ بداية العدوان على غزة

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إن مئات الآلاف تجمعوا اليوم الأحد في وسط العاصمة البريطانية للأسبوع الخامس على التوالي، في مظاهرات حاشدة هي الأكبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أسابيع.

وأضاف "بشير"، في رسالة من لندن، أن المظاهرات تهتف بالحرية لفلسطين وتدعم الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، فضلًا عن تنديدها بالموقف البريطاني الداعم لإسرائيل.

وأشار إلى أن الأمر المختلف في مسيرة اليوم يأتي من ناحية الأعداد، إذ خرج مئات الآلاف، ثم يليها أمر مختلف وهو خط السير، حيث تحرك المتظاهرون من ميدان هايد بارك نحو السفارة الأمريكية في بريطانيا، مشيًا على الأقدام لنحو الساعة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الهتافات كانت واضحة للغاية، وطالبت بوقف إطلاق النار فورًا بدون إبطاء، وهي إشارة واضحة للجميع في بريطانيا وأمريكا.

ولفت إلى أن ما يميز هذه المظاهرة أن الشرطة البريطانية لم تستطع منعها رغم ما أثارته وزيرة الداخلية البريطانية التي طالبت بوقف المسيرات، مشيرًا إلى أن الحديث الآن يدار حول إمكانية استمرار الوزيرة في منصبها في الحكومة، إذ إن هناك مطالبات بإقالتها سواء من داخل حزبها والبرلمان والجمهور والمعارضة.

وأكد "بشير" أن الصور التي تصل من غزة كل يوم أبشع من التي تسبقها، وأنها المحرك الأساسي للتظاهرات في بريطانيا، فضلًا عن عمليات استهداف المستشفيات التي أثارت غضبًا إضافيًا لدى المتظاهرين الذين تحدثوا عنها، مؤكدين ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بأسرع وقت.