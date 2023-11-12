إسلام عفيفي: وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية يؤكد أن مصر تعيش زخما سياسيا كبيرا

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنّ مصر لم تكن لتصل إلى هذا المشهد الانتخابي الذي يتواجد فيه 4 مرشحين رئاسيين إلا في ظل حالة من الاستقرار بمعناه الشامل، أي أمنيا وسياسيا واجتماعيا وغيرها من الجوانب.

وأضاف عفيفي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد: "لأول مرة نشهد يكون لدى مصر هذا العدد من المرشحين بعد ثورة 30 يونيو، وهذا مؤشر يؤكد وجود حالة من الزخم السياسي الذي تعيشه مصر وحالة من الحوار والتفاعل والمصداقية للعملية الانتخابية".

وتابع: "هذا الزخم انعكس على رغبة عدد من الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها للتنافس على المنصب الرئاسي، وبالتالي، فقد رشحت أحزاب الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديموقراطي الاجتماعي 3 مرشحين أمام المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي".