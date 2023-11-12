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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي: دور الإعلام مهم في التعريف بتعديلات قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام مهم في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلان بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.

وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.   

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