طفرة طبية في الدقهلية.. جراحات بمعايير عالمية وضم 8 مستشفيات لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. العمل 24 ساعة في 18 منشأة طبية وتوفير أول وحدة غسيل كلوي طوارئ بـ"عناية طلخا" ومناظرة حالات الإيدز

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسؤوليته رئيسا للجمهورية، أعطى القطاع الطبى أولوية قصوى فى إطار بناء الإنسان ومنظومة صحية متكاملة وفقا لأحدث المعايير العالمية فضلا عن المبادرات الرئاسية التى تبنتها وزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبى على وتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة من خلال تعزيز الوعى حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، ووصولا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة ومضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا.

وأطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية ومن أهمها مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرة 100 مليون صحة والتى تعد أكبر مبادرة فى مصر والعالم، ومبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى " ومبادرة دعم صحة المرأة.

قوافل بالمناطق النائية

الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية قال لـ"البوابة نيوز"، إن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتقديم جميع الخدمات الصحية بالمستوى الذى يستحقه المواطن المصرى، فى إطار دعم صحة المواطن، فضلا عن حوكمة منظومة "مشتريات الدواء" بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والتى نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50% والدولة على تقديم تغطية صحية متكاملة تهدف للوصول إلى مجتمع صحى من خلال توفير حياة كريمة بحيث يكون المجتمع نواة تحقيق الازدهار الاقتصادى.

توفير الكشف والعلاج لـ 10 آلاف مريض شهريا على نفقة الدولة

وأوضحت الدكتورة مى فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة أنه فيما يخص المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أنه يتم إجراء ما يناهز 1500 عملية خلال الشهر الواحد بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية والجامعية فضلا عن الخاصة لافتة إلى حرص فريق نفقة الدولة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم، فهدفنا دائما الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية وإدارة العلاج على نفقة الدولة تقوم باستصدار قرابة العشرة آلاف قرار علاج على نفقة الدولة شهريا، وفحص شكاوى المواطنين للعلاج على نفقة الدولة مؤكدة على استمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.

ويستفيد ملايين المصريين من غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحى من خدمة العلاج على نفقة الدولة والتى يتم الحصول عليها من خلال المجالس الطبية المتخصصة إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة المسئولة عن تلك المنظومة، و قرارات العلاج على نفقة الدولة سارية لمدة 6 أشهر بالنسبة للعلاج الداخلى أو للعلاج الدوائى، ومدة سنة بالنسبة لقرارات الغسيل الكلوى.

توفير 300 وحدة للتشخيص عن بعد

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية لها دور كبير وهام فى إنهاء قوائم الانتظار وأن أى مواطن يستطيع الجزم بأن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتقديم جميع الخدمات الصحية بالمستوى الذى يستحقه المواطن المصرى، مما يبرهن على جدية الدولة المصرية فى دعم صحة المواطن، مؤكدا أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة من أكبر الإنجازات الصحية فى تاريخ الدولة المصرية، كما أن وزارة الصحة قامت بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، ومن أهم الأحداث فى الفترة الأخيرة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد "حصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات التى تم مناظرتها بواقع 4078 حالة منذ بداية تفعيل المنظومة والفضل يعود إلى فريق عمل المبادرة الرئاسية، مشددا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، أنه بدأت مناظرة حالات الإيدز من داخل مستشفى حميات المنصورة بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة مؤكدة أنه تم ضم 8 مستشفيات جديدة مع انطلاق المرحلة الثانية وهى مستشفيات أجا - حميات وصدر المنصورة بالإضافة إلى رمد المنصورة, ودكرنس العام والسنبلاوين العام ومنية النصر المركزى وأخيرا ميت غمر المركزى.

وتابعت منسق عام المبادرة، قائلة إن مستشار الوزير لشئون التعليم الطبى عقد لقاءا علميا بحضور مدير الطب العلاجى بالمديرية ومديرى الإدارات الفنية" لمناقشة حالات نسا وولادة وعناية مركزة وجهاز هضمى تم مناظرتها عبر وحدات "التلى ميدسن" بمستشفيات الصحة بالدقهلية امام نخبة من استشارى الجامعة بذات التخصصات.

ولفتت إلى أنه جرى استعراض سير العمل بالمبادرة ومتابعة تنفيذ ضم الثمانى مستشفيات الجديدة للمبادرة، حيث يشارك العمل فى تلك المبادرة مديري المستشفيات ومنسقى وحدات "التلى ميدسن" الملحقة بالمبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية وبالفعل تم إستعراض 1020 حالة تم مناظراتها عبر وحدات المرحلة الأولى.

وأضافت الدكتورة نهى عباس، أنه تم بالفعل تركيب شبكة الاتصالات الخاصة بالمستشفيات الجديدة التى سيتم إدراجها بالمبادرة، لافتة إلى أن المبادرة استهدفت بالمرحلة الأولى 7 مستشفيات هي بلقاس العام وتمى الأمديد المركزى وصدر بهوت وبروة المركزى وجمصة المركزى والمطرية المركزى والجمالية المركزى، وأن عدد الحالات التى تمت مناظرتها منذ انطلاق المبادرة بلغ نحو 3100 حالة.

فتح عيادات مسائية فى 18 منشأة طبية

وأشار الدكتور تامر الطنبولى، مدير إدارة الرعاية الأساسية، إلى أنه تم الكشف على 6357 مواطنا بالعيادات المسائية خلال شهر مارس والعمل على مدار 24 ساعة بـ18 منشأة طبية على مستوى المحافظة تخصصات الباطنة -الأطفال -الجلدية النساء والتوليد.

ولفت إلى أن هناك توجيهات لفتح عيادات مختلفة للمواطنين مسائية بمختلف أنحاء لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الطبية بشكل متكامل ليل نهار وبمقابل متواضع.

وقال إن هذا يأتى بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ 1 ظهرا وحتى الـ4 مساء، وتستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

علاج طبيعى للمبتسرين بحضانات الدقهلية

تشير الدكتور هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجى، إلى أن مديرية الصحة قامت بتوقيع أول برتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية بين إدارتى العلاج الطبيعى والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى.

ووقعت البرتوكول من جانب إدارة الرعاية الحرجة الدكتورة بسمة شوكت مسئول الحضانات وعناية الأطفال ومن جانب إدارة العلاج الطبيعى الدكتور أكرم عبد المنعم - مدير الإدارة ومنسق البرتوكول وذلك بحضور الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير، إدارة العلاج الطبيعى ومنسق البروتوكول، إن برنامج العمل هدفه التدخل المبكر عبر أساليب العلاج الطبيعى لوقاية الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات من مضاعفات ومخاطر الحجز على الوظائف التنفسية والجهاز العضلى الحركى بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم، لافتا إلى أن البرتوكول يتضمن متابعة هؤلاء الأطفال عقب خروجهم على أيدى مجموعات طبية مدربة وآليات عمل مدروسة تزيد فرص نجاح العلاج.

وأكد عبد المنعم، أن التدخل المبكر بأساليب العلاج الطبيعى يجب أن يبدأ فى أقرب فترة ممكنة للطفل أول الولادة إن أمكن وحتى 24 شهرا حسب المخاطر التى يتعرض لها وحالة الطفل، ويمكن أن يستمر برنامج العلاج الطبيعى لفترة أطول مع استمرار التأثيرات العصبية حتى بلوغه سن المدرسة.

فيما كشفت الدكتورة بسمة شوكت، مسئول الحضانات ورعاية الأطفال، عن أن فكرة المبادرة والتعاون مع إدارة العلاج الطبيعى جاءت من خلال ملاحظة حالات الأطفال المبتسرين ومدى احتياجهم للعناية أما بالنسبة للحالات بعناية الأطفال فإن دخول تخصص العلاج الطبيعى يعد ضروريا لتقليل المضاعفات المرضية وللوصول لأعلى فائدة مرجوة.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة أن البروتوكول سيتم تنفيذه على 5 مراحل تتضمن تدريبا نظريا للمجموعات يتبعها تدريب عملى بالحضانات والعنايات على راس العمل مشيرا إلى أن الخدمة سيتم تفعيلها بـ10 مستشفيات بعدد 2 مستشفى بكل مرحلة ومن ثم سيجرى تعميمها على مستوى المحافظة

وأشار إلى أن أقسام العلاج الطبيعى للأطفال بصحة الدقهلية تقوم بإجراء جلسات للأطفال الذين يعانون من ملخ الولادات والشلل الدماغى والتأخر الحركى والأمراض الناتجة عن مشاكل الولادة والحجز بالعنايات بعدد يتخطى ال ـ4000 جلسة شهريا بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية

تدريب مستمر على أحدث الطرق للأشعة المقطعية

ويوضح الدكتور شريف إبراهيم، مسؤل الأشعة بمديرية الصحه بالدقهلية، أن المديرية تنظم دورات تدريبية حول أحدث الطرق والأساليب الطبية فى مجال الأشعة المقطعية، فى إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمى وتلك الدورات تتضمن محاضرات نظرية إلى جانب تدريبا عمليا على الأجهزة بـ 4 مستشفيات هى أجا، صدر المنصورة، إلى جانب السنبلاوين ودكرنس

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، نيابة عن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة اشواق احمد مدير الادارة العامه للصيدله أن قطاع الصحة مهتم بالصيدلة الإكلينيكية تخصص طوارئ لذا تم تنظيم دورات للصيادلة والتى تهدف إلى تأهيل الصيادلة لتطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية فى المستشفيات.

وحدات للغسيل الكلوى طوارئ للحالات الحرجة

وأعلن الدكتور أحمد البيلى، مدير قسم الكلى بمديرية الصحة، عن وصول أول وحدة غسيل كلوى طواريء بالعناية المركزة بمستشفى طلخا المركزى حيث تم مؤخرا توفير جهاز غسيل كلوى بداخل العناية المركزة ليقدم الخدمة للحالات الحرجة التى تحتاج الى غسيل كلوى بشكل طارئ ولا تتناسب حالتها العامة مع تلقى الخدمة بوحدة الغسيل العادية في مستشفى طلخا، وبذلك أصحبت ضمن عدة مستشفيات بالدقهلية تتوفر بها خدمة الغسيل الكلوى بالعناية والتى من بينها ميت غمر العام وبلقاس ودكرنس ومنية النصر والمنزلة والسنبلاوين وشربين مما يعد إنجازا لمجال الكلى بالدقهلية فى توفير خدمة متخصصة دقيقة تساهم فى إنقاذ حياة عشرات المرضى شهريا

ولفت إلى وصول ماكينة غسيل كلوى جديد بمستشفى الجمالية بقيمة تصل إلى 325 ألف جنيه من خلال تبرع من المجتمع المدنى وتقدم وحدة الكلى بالجمالية الخدمة لعدد 140 مريض غسيل كلوى ومجهزة بعدد 35 جهاز غسيل كلوى.

وحرصا على مرضى الفشل الكلوى، تنظم إدارة العلاج الطبيعى عدة ورشة عمل تدريبية حول دور العلاج الطبيعى فى تأهيل مرضى الكلى بالمستشفيات ووحدات الكلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى لرفع مستوى جودة الرعاية والارتقاء بمنظومة التعليم الطبى المهنى بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

فيما أكد الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن صحة الدقهلية تعد رائدة فى تطبيق بروتوكول العلاج الطبيعى على مرضى الغسيل الكلوي وتوفير أطباء علاج طبيعى متخصصين بجميع وحدات الكلى بالمحافظة لمتابعة المرضى، لافتا إلى أن وزارة الصحة اعتمدته لتطبيقه فى كافة مستشفيات الجمهورية بعد تحقيقه لمؤشرات نجاح قياسية

وأشارت الدكتورة منار سمير، مسؤول وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى شربين، إلى أن العلاج الطبيعى يساهم بشكل واسع فى تخفيف آلام مرضى الغسيل الكلوى واضطرابات الجهاز العضلى الحركى الناتجة عن مضاعفات الغسيل وتسهيل عودتهم لأداء الوظائف الحياتية بشكل طبيعى.

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