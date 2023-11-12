رسميا.. التجارة الحرة القارية تعتمد نظام تسوية المدفوعات في أفريقيا

أعلن واميكلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، عن تفعيل نظام لتسوية المدفوعات البينية والتي تجري بين البلدان الأفريقية المنتمية لاتفاقية التجارية الحرة القارية، بصورة رسمية.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الرابع من الملتقي السنوي الثالث لدعم التجارة الأفريقية IATF 2023، أن دولة كينيا اعلنت رسميا عن استضافتها لنظام التسوية على يكون مقر ذلك النظام العاصمة الكينية نيروبي .

وأشار إلى أن ذلك النظام يعزز وحدة البلدان الإفريقية للإسراع في تحقيق التكامل المطلوب مما يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة .

وأوضح أنه جرى تخصيص نحو مليون دولار مبدئيا من قبل إفريسكيم بنك لتمويل انشاء الصندوق الخاص بالنظام .

وأشار إلى أن نظام التسوية وعبور لمنطقة التجارة الحرة القارية يعد نموذج ناجح لمنطقة الكوميسا وتحقيق التكامل الاقتصادي مع أنظمة التجارة الإقليمية والعالمية الأخري .

وأوضح أن هناك أساس قانوني واطار عام لضمان العبور بحيث يكون ذلك النهج واضح لأعضاء اتفاقية التجارة الحرة القارية