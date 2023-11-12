جلسات نفسية لمروان عطية بعد هبوط مستواه الفني

يخضع مروان عطية لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لبعض الجلسات النفسية من أجل مساعدته في تخطي بعض الأزمات التي أثرت علي مستواه داخل الملعب.

وكشف مصدر مسئول "للبوابة نيوز" أن أحمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي عقد أكثر من جلسة مع مروان عطية لاعب وسط الفريق لتدعيمه نفسيا ومساعدته في التخلص من آثار الأزمة النفسية التي تعرض لها بعد وفاة والده مؤخرا.

وأَضاف المصدر أن كولر كلف الطبيب النفسي بضرورة تجهيز اللاعب بعد تراجع مستواه الفني والبدني مؤخرًا وبات مهددًا بالجلوس علي دكة البدلاء خلال الفترة القادمة.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على السفر إلى بلاده عقب خوض مباراة الجونة لقضاء إجازة سريعة مستغلا فترة الراحة السلبية بسبب التوقف الدولي.

وحصل كولر علي موافقة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي علي إذن بالسفر لزيارة عائلته وإنهاء بعض الأمور الخاصة هناك علي أن يعود بعدها لقيادة الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي حصول اللاعبين على راحة لمده 5 أيام عقب مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

يعود بعدها الفريق الأول بالقلعة الحمراء استعدادا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يلتقي في الخامسة مساء اليوم بإستاد خالد بشارة مع الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وسبق أن لعب الفريقان تسع عشرة مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 24 يوليو 2022 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين رامي ربيعة وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 29 هدفًا مقابل 11 هدفًا استقبلتها شباكه.