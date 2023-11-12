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الأحد 12 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مشاهد تدمى لها القلوب.. أهل غزة يقيمون صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي (فيديو)

جثامين الشهداء بغزة
جثامين الشهداء بغزة
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عرضت قناة "يورونيوز" الفضائية مقطع فيديو، يصلي الأهالي في غزة صلاة الجنازة على ذويهم الذين سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

بعد مرور ستة وثلاثين يوما على بدء الحرب على غزة، تخطى عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر بلا هوادة حتى الآن الأحد عشر ألف قتيل، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وإضافة إلى هؤلاء الضحايا، لا زال هناك حسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 2650 شخصا في عداد المفقودين.

وبسبب الأعداد الهائلة للضحايا الذين يسقطون يوميا، يودعهم ذووهم على عجل، ثم تقام عليهم صلاة الجنازة، قبل أن تحمّل الجثامين على متن سيارات وتدفن على عجل في مقابر جماعية.

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