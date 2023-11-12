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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الشاب مُنتصر محمد
الشاب مُنتصر محمد أمين سيف
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية "برقة" شمال نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأن الشاب مُنتصر محمد أمين سيف (34 سنة)، استشهد بعد اعتقاله مُتأثرًا بجروح أصيب بها فجرًا خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية سالفة الذكر، علمًا بأنه أسير مُحرر.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة "برقة" وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت سيارة أحد المواطنين الفلسطينيين عقب اعتقاله، واعتقال أمين سر حركة "فتح" في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. 

نابلس الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية