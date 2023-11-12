التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد صديقتها بالمطرية

أصدرت النيابة العامة بشرق القاهرة، تصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد صديقتها ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت أهالي المتوفية لسماع أقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الراس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت اليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.