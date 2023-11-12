ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يوجه بتكثيف برامج القراءة والكتابة للتلاميذ

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة. 

حيث تفقد مسار الدراسة بمدارس القصابة الابتدائية وأبو مرقيق الابتدائية وأولاد ناجي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية. 

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس مرسى مطروح شرق المحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية. 

حيث تفقد وكيل التعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، حيث لاحظ وكيل الوزارة انضباط معلمتين بمدرسة القصابة وحرصهما على الحضور مبكراً إلى المدرسة  والتواجد مع التلاميذ موجها  الشكر لمجهوداتهما في العمل.
وأشاد وكيل الوزارة بانضباط مدارس أولاد ناجي وأبو مرقيق، موجهاً مديرى المدارس بتكثيف البرامج العلاجيه للتلاميذ فى القراءة والكتابة والحساب من أجل الارتقاء  بمستواهم مقدماً الشكر لادارة وهيئة تدريس تلك المدارس؛ تقديراً للاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم. 

وكيل تعليم مطروح يوجه بتكثيف برامج القراءة والكتابة للتلاميذ

IMG-20231112-WA0004
IMG-20231112-WA0004
IMG-20231112-WA0005
IMG-20231112-WA0005
IMG-20231112-WA0002
IMG-20231112-WA0002
IMG-20231112-WA0003
IMG-20231112-WA0003
IMG-20231112-WA0000
IMG-20231112-WA0000
IMG-20231112-WA0001
IMG-20231112-WA0001
IMG-20231112-WA0008
IMG-20231112-WA0008
IMG-20231112-WA0009
IMG-20231112-WA0009
IMG-20231112-WA0006
IMG-20231112-WA0006
IMG-20231112-WA0007
IMG-20231112-WA0007
مطروح مدارس مطروح برامج القراءة والكتابة عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح العملية التعليمية