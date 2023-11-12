واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

حيث تفقد مسار الدراسة بمدارس القصابة الابتدائية وأبو مرقيق الابتدائية وأولاد ناجي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس مرسى مطروح شرق المحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

حيث تفقد وكيل التعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، حيث لاحظ وكيل الوزارة انضباط معلمتين بمدرسة القصابة وحرصهما على الحضور مبكراً إلى المدرسة والتواجد مع التلاميذ موجها الشكر لمجهوداتهما في العمل.

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط مدارس أولاد ناجي وأبو مرقيق، موجهاً مديرى المدارس بتكثيف البرامج العلاجيه للتلاميذ فى القراءة والكتابة والحساب من أجل الارتقاء بمستواهم مقدماً الشكر لادارة وهيئة تدريس تلك المدارس؛ تقديراً للاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم.

وكيل تعليم مطروح يوجه بتكثيف برامج القراءة والكتابة للتلاميذ

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