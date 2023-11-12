كولر يخطر إدارة الأهلي بموقفه النهائي من الإطاحة بـ "موديست"

تعهّد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإدارة النادي باستخراج طاقات تهديفية عالية من الفرنسي أنتوني موديست الذي انضم للأحمر قبل مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

ورغم تواضع مستوى موديست مع الأهلي حتى الأن وظهوره بشكل سيئ وعدم تسجيله سوى هدفين، إلا أن كولر أكد لمسئولو النادي إنه لن يتسرّع في الحكم على موديست وسيمكنه فرصة كبيرة وطويلة لاستخراج أفضل ما لديه.

وكشف المدرب السويسري لمسئولو الأهلي ، انه لا يشك أبداً في قدرات المهاجم الفرنسي لكن أزمته في اللياقة البدنية خاصة مع سنه الكبير لذا سيحاول منحه الفرصة بشكل يُعيد له الفرصة ليقدم كل ما لديه مع القلعة الحمراء.

يكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور في هذه المباراة المرتقبة.

ويُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية في دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويلعب المارد الأحمر في المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، بين برج العرب في الإسكندرية، والسلام بالقاهرة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.