تعرف على أبرز أنواع التراث الفلسطيني من العصور القديمة

التراث الفلسطيني واحد من أعظم تراث الدول في العالم على مر التاريخ حيث تمتلك فلسطين تراث يعود للعصور القديمة يبدأ عظمته من المباني الأثرية القديمة، وحكايات شعبية، وفنون ومعتقدات تركتها الأجيال القديمة كبصمة عظيمة وراءها تدل على قدم الشعب والتراث والحضارة التي احتلها اسرائيل وتنسب بعضها لشعبها كعادتها في تزوير الحقائق، وبالرغم أن الكيان الصهيوني يحاول تشويه التراث الفلسطيني من خلال سرقته وطمس معالمه.

فمن هدف الشعب الفلسطيني ضمن القضية الفلسطينية الحفاظ على التراث الفلسطيني وهو ما يعني لهم الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحملات التهويد والتهجير يوميًا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيون يحيون باستمرار التراث الشعبي والحفاظ عليه وإظهار أصالته، فهو مظهر لثقافة الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، فمن أنواع التراث الفلسطيني:

-الأبنية التاريخية:

جميع المدن الفلسطينية مليئة بالأبنية والمعالم التاريخية الأثرية وهي من أشكال التراث.

-الأزياء:

يمتلك الشعب الفلسطيني أزياء ترتديها بعض النساء وبعض الرجال لهم أزياء أخرى مطرزة يدويًا وبألوان متعددة ومن نوع قماش معين وتُعد هذه الأزياء من الأزياء التراثية المهمة في فلسطين.

-المعالم الدينية:

ومن أبرزها مدينة القدس، بالرغم من تعدد هذه المعالم ففي القدس يوجد المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

-الأمثال الشعبية:

من ضمن التراث الفلسطيني العديد من الأمثلة الشعبية المتداولة والتي تنتقل من أجيال لأجيال منذ سنوات طويلة.

-الآلات الموسيقية والدبكة:

الموسيقى الفلسطينية مميزة للغاية فهم شعب موهوب في ذلك ومن ضمنها وقص فلسطيني يقام في الأعراس والمناسبات.

-الأكلات الفلسطينية:

المأكولات الفلسطينية لها طابع خاص والكثير من الدول العربية يحبون تناولها حتى الفلسطينيين في أي دولة متمسكين بتلك الأكلات ويقوموا بطهيها لأصدقائهم.

-الصناعات والحرف:

الشعب الفلسطيني يمتلك الحرفة والمهارة في صناعة الكثير من من الأشياء التي تعلموها من الأجداد مثل الزيتون والصابون.

وصناعة النحاسيات والقش والفخار من الصناعات اليدوية التقليدية في التراث الفلسطيني.

والتراث هو الذاكرة لأي شعب، والتراث الفلسطيني أكبر شاهد على عظمة التاريخ للشعب الفلسطيني، كما يُعد سلاحًا في وجه الممارسات الإسرائيلية في محاولة طمس الهوية الفلسطينية، والتراث الفلسطيني سلاح لا يمكن قهره في وجه الممارسات الغاشمة للعدو الإسرائيلي، وهم يعلمون قيمة التراث الفلسطيني، فيحاول نشر الجهل مكان العلم، ويحاول إبعاد الفلسطينيين عن تراثهم.

393441C3-9060-4DD8-A781-68C268627E62

401BCB89-D407-4151-ACCA-703C23138737

1FFC1724-B78E-414B-9722-424382D57ED7

EC9007EA-32B6-438E-AC92-A9C159CA1C0B

D1AED2EB-B0BB-4ACC-8328-736B7C93D715