ريال مدريد يقسو على فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

قسا فريق ريال مدريد على نظيره فالنسيا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الريال بثنائية، سجلها داني كارفخال في الدقيقة الثالثة، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، عاد فينيسيوس لإحراز الهدف الثالث في 49، ثم أحرز رودريجو جوس هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و84.

وسجل هوجو دورو هدف الخفافيش الوحيد في اللقاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 5-1.

وشهد اللقاء، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإصابة في كتفه، حسبما أعلن الملكي قبل مواجهة فالنسيا بساعات قليلة.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع.