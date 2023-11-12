يوم حافل بمواجهات المحترفين قبل انطلاق فترة التوقف الدولي

تنطلق فترة التوقف الدولي الأخيرة في العام الجاري، يوم 13 نوفمبر وتنتهي في 21 من الشهر ذاته، واستدعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، 8 محترفين للمعسكر الإعدادي لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وضمت قائمة المحترفين: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، طارق حامد (ضمك السعودي)، محمد شريف (الخليج السعودي).

وكادت قائمة الطيور المهاجرة أن تصل إلى 9 لكن قرر فيتوريا استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم بنديك سبور التركي؛ لعدم جاهزيته وبالتالي غيابه عن آخر مباراتين مع فريقه.

كوكا

وبالرغم من ذلك، قد يدخل كوكا قائمة مباراة بنديك سبور أمام سامسون سبور، التي تنطلق في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد، والتي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري التركي.

«صلاح» و«الأناكوندا» يأملان في العودة للتهديف

ولكن يعد اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، يومًا حافلًا بمواجهات المحترفين في المشاركة الأخيرة لهم مع أنديتهم قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، يبدأها النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، حينما يواجه مع فريقه، برينتفورد في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أول مباراة له عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي، محققًا الجائزة ذاتها للمرة الخامسة في مسيرته، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في ناديه عن الشهر ذاته.

محمد صلاح

ولكن قائد الفراعنة يأمل في العودة للتهديف مجددًا بعدما غاب عن زيارة شباك المنافسين في آخر 3 مباريات مع الريدز في مختلف المسابقات، حيث كان آخر هدف له نونتجهام فورست في الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي بتاريخ 29 أكتوبر.

وفي نفس التوقيت المذكور أعلاه، يحل المهاجم مصطفى محمد ضيفًا مع فريقه نانت على ميتز بملعب سانت سيمفوريان، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي، ويسعى الأناكوندا خلال هذا اللقاء إلى كسر صيامه التهديفي، من أجل مواصلة اللحاق بمتصدر قائمة هدافي المسابقة كيليان مبابي، حيث سجل مصطفى محمد 5 أهداف حتى الآن في بطولة «ليج 1»، لكنه غاب عن هز شباك الخصوم منذ الجولة السابعة أمام ستاد رين، حيث تلقى البطاقة الحمراء حينذاك وغاب عن مباراتين أمام ستراسبورج ومونبلييه، ثم شارك بديلًا أمام لانس، وأساسيًا ضد ستاد ريمس، ولم يسجل خلالهما أي هدف، ليوسع نجم باريس سان جيرمان الفارق مع مهاجم المنتخب الوطني إلى 5 أهداف، حيث وصل إلى هدفه العاشر، على قمة هدافي الدوري الفرنسي بالموسم الحالي بفارق 3 أهداف عن أكور أدامز مهاجم مونبلييه.

مصطفى محمد

أما حمدي فتحي لاعب خط وسط الوكرة، يواجه فريق قطر في كأس نجوم قطر بالجولة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة، وذلك في مواجهة متكررة بين الفريقين، حيث يقام لقاء اليوم على ملعب استاد سعود بن عبدالرحمن وينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد أيام من مباراة الجولة الثامنة لبطولة الدوري القطري، والتي فاز بها الوكرة بهدف للا شيء، سجله حمدي فتحي من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، ليرفع رصيده من الأهداف مع فريقه في الدوري إلى هدفين.

حمدي فتحي

و«مرموش» يتطلع لمزيد من التألق

بينما يختتم عمر مرموش مواجهات الخمسة محترفين اليوم، حينما يخرج رفقة آينتراخت فرانكفورت لملاقاة فيردر بريمن خارج الديار، في مباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني، التي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ونينفيست ويسرستاديون، إذ يتطلع مرموش في هذا اللقاء لمزيد من التألق مع فريقه، بعد تقديمه أداء مميز خلال الفترة الأخيرة بتسجيل الأهداف ومساهمته في حصد الفريق للنقاط سواء في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أو على مستوى البوندسليجا، والتقدم في بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد تسجيله 10 أهداف حتى الآن مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، منهم ثنائيتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند ويونيون برلين بالدوري الألماني.