الزبون بالساعة.. قرار من النيابة بحق المضبوطين داخل شقة دعارة بالدقهلية

قرر المستشار محمد الشاذلي، رئيس نيابة ثان المنصورة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم، حبس 4 سيدات وشخص 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل حاصل على بكالوريوس تربية رياضية بعد ضبطهم داخل شقة بمنطقة البحر الصغير بمدينة المنصورة تدار للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات لممارسة الرذيلة بمقابل أجر وبحيازتهم منشطات جنسية ومادة الشابو المخدرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيام سيدة تدعى"م.ع.ن"، 40عاما، لا تعمل ومقيمة بمنطقة البحر الصغير بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية باستخدام مسكنها لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وتقديمهم لممارسة الدعارة بمقابل مادي.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد محمد فوزي السحيلي، رئيس القسم، ومداهمة الشقة .

تمكنت الحملة من ضبط كل من:"م.ع.ن"،40 عامل، لاتعمل،و"م.م.هـ"،24 عاما، ربة منزل ومقيمة ديبو عوام بمركز المنصورة ،"ص.م.ص"،39 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية نقيطة مركز المنصورة، و"إ.ع.ح.ح"،29 عاما، ربة منزل ومقيمة المنزلة، و"م.ن.ط"،38 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ومقيم المنصورة، و"ج.ن.م"،32عاما، لا يعمل ومقيم بالمنصورة،حال تواجدهم جميعا بالشقة محل سكن المتهمة الأولى .

وعثر بحوزة المتهمين على 6 هواتف محمولة ، و 17 كيس بلاستيك لجوهر الشابو المخدر، وميزان حساس، وكمية من المنشطات الجنسية.

واعترفت المتهمة الأولى فى محضر الشرطة استخدامها الشقة محل سكنها في الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال لممارسة الرذيلة معهم من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

كما اعترفت المتهمة بحيازتها للمنشطات الجنسية بقصد الاتجار فيما اعترف المتهم الثاني بحيازته لجوهر الشابو المخدر بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12450 جنح قسم شرطة ثان المنصورة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس 5 منهم وإخلاء سبيل شخص.