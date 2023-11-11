ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أيسلندا.. طوارئ بعد 400 هزة واقتراب ثوران بركاني

بركان أيسلندا
بركان أيسلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الحماية المدنية في أيسلندا حالة طوارئ، في أعقاب سلسلة من الزلازل، التي ربما تنذر بثوران بركاني وشيك.

وأضافت الهيئة ، أن النشاط الزلزالي، يتركز في جنوب غرب شبه جزيرة "ريكيانيس"، ويشير إلى أن ثورانا بركانيا يمكن أن يحدث في النظام البركاني هناك في الساعات أو الأيام المقبلة.
وتابعت الهيئة أنه تم تسجيل "تغييرات كبيرة" في تكدس المواد المنصهرة (حمم بركانية ذائبة)، تحت الأرض، بالقرب من قرية "غريندافيك"، التي يقطنها حوالي أربعة آلاف شخص.
وفي ضوء ذلك، قررت الشرطة المحلية وهيئة الحماية المدنية إخلاء قرية "غريندافيك" وإعلان الطوارئ.
وذكر بيان من مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا "في تلك المرحلة، من غير الممكن تحديد ما إذا كانت المواد المنصهرة ستصل إلى السطح، تحديدا وأين".
وأضاف "هناك مؤشرات على أن مجموعة كبيرة من المواد المنصهرة تتحرك في منطقة تمتد من سوندونجوكاجيجوم، في الشمال باتجاه جريندافيك".
وسجلت أيسلندا أكثر من 400 زلزال منذ منتصف الليل. من بين ذلك، 15 قوته أكبر من ثلاث درجات واثنان ، أكبر من أربع درجات، حسب قناة "آر.يو.في" الإذاعية صباح اليوم السبت.
 

ثوران بركاني جزيرة ريكيانيس إعلان الطوارئ بركان أيسلندا 400زلزال الحماية المدنية حمم بركانية