أمطار على معظم المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر والصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وسيناء .

كما أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى 22 درجة .