انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز بمحافظة الغربية.. صور

بدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،و الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا،الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي،الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس المنطقة الازهرية بالغربية وبحضور لفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.

في البدايه سجل الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى شكره وتقديره واحترامه بالاصاله عن نفسه وعن اعضاء التحالف الوطني والجمعيات الاهليه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على دعمة الدائم ولاقامته للمؤتمر الحاشد حكاية وطن بين الرؤية والانجاز واصفا اياه (راعي لمسيرة التنمية والقيادة الحكيمة لمحافظة الغربية) كما وجه الشكر للاستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لاستضافته المؤتمر بجامعة طنطا.

وخلال كلمته اكد عبد القوي علي الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

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