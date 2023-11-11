برلمانية: توجيهات السيسي باستكمال مشروع مستقبل مصر يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف سبل الإمداد والتغذية الكهربية للمشروعات للتوسع في الرقعة الزراعية، تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية خاصة السلع الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل لاستكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يؤكد حرصه على مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والاتجاه نحو التصدير.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الدولة عملت على إقامة العديد من المشروعات الزراعية العملاقة كمشروع توشكى ومستقبل مصر والواحات والفرافرة وغيرها الكثير لتحقيق مزيد من التنمية الزراعية وإحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة والتصنيع.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة المصرية وظهر ذلك من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كافة سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في مجال الزراعة وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.

ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.