اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي للقمة

عقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعهم الوزاري التحضير للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة حول الموقف العربي والإسلامي الجماعي الموحد بشأن ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، مشروع البيان الختامي الذي سيرفع للقمة للنظر في إقراره ليمثل موقفا جماعيا موحدا معبرا عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة بشأن العدوان الاسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع المشترك بحث الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي المشترك الذي سيرفع إلى القمة العربية الاسلامية للنظر في إقراره في إجتماعهم غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت.

وسبق هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الوزراء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدولة المضيفة - السعودية من أجل الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري والقمة وما سيعرض عليها.