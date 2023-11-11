لخلافات الجيرة.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط 7 مصابين فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة محافظة الدقهلية، من السيطرة على مشاجرة بشارع حسن عبدالدايم بنطاق القسم، بعد اندلاع خلافات بسبب الجيرة بين عدد من الأشخاص انتهت بإصابة 7 ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول 7 أشخاص مصابين جراء مشاجرة .

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، الى المستشفى وبالفحص تبين وصول كلا من "طرف أول" كلا من:"أمين.م.أ"،34 عاما، موظف، مصاب بقطع في أوتار اليد اليسرى، وشقيقه من الأم"عبدالرحمن"، 24عاما، حلاق، ومصاب باشتباه نزيف بالرئة اليمنى وجروح قطعية بالكتفين والرقبة والصدر، وشقيقتهما"هبه"، 35عاما، ربة منزل.

كما وصل إلى المستشفى طرف الثاني كلا من جارهم"ياسر.م.س.م"،26 عاما، مبيض محارة، مصاب بجروح قطعية باليدين والقدم اليمنى وأصدقاءه "بلال"،20عاما، حاصل على معهد سياحة وفنادق ، وأحمد.خ.أ"،25عاما، عامل ،و"محمود.ح"، عامل دليفري.

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت الى مشاجرة تعدى كل منهما على الأخر بالضرب بالأيدي وأسلحة بيضاء "سكين"، بحوزة الثاني والرابع وإحداث ما بهم من إصابات لوجود خلافات بين الطرف الأول والرابع بسبب الجيرة.

بسؤال طرفي الواقعة تبادلا الإتهام فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.