محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدات تكافؤ الفرص

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مجهودات وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان (الزيادة السكانية خطر يهدد العصر الحديث) تناولت الآثار الناتجة عن الزيادة السكانية مثل إرتفاع سعر الغذاء وانتشار التلوث والسرقات والهجرة غير الشرعية.، والندوة الثانية بعنوان " فرائض وسنن الوضوء " حاضر فيها الشيخ عبد الله عطيه حسن مفتش وإمام وخطيب بمديرية الأوقاف تناولت الفرائض والسنن المتبعه في الوضوء.

وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمركز فاقوس ووحدة حماية الطفل ووحدة السكان بالمركز، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالمحمدية بمركز منيا القمح نظمت ندوة لمناقشة بعض القضايا الدينية حاضر فيها الشيخ السيد وهدان عن أخطار (الزواج المبكر وعقوق الوالدين) وذلك بحضور عاملين من الوحدة المحلية بالمحمدية.