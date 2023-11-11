صحة غزة: مستشفى الشفاء يتوقف عن العمل تماما

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مجمع مستشفى الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تمامًا عن الخدمة.

وأكد توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل، وفقدنا كل الأدوية مع آخر رمق للمولدات الكهربائية.

واضاف قائلًا: "لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف، ونسمع صوت النيران والمدفعية وهناك قصف متواصل لمحيط المستشفى واستهداف مباشر".

وأكد أشرف القدرة وقوع قصف بمبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي، مضيفًا أنه "لا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع"، ونحن الآن موجودون داخل المستشفى المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيرات.

وقال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد صنع صورة انتصار وهمية باقتحام مستشفى الشفاء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والثلاثين على التوالي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي المحتل.

وسقط أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4500 طفل راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.