انفجر فيه كمبروسر.. دفن جثة عامل لقى مصرعه داخل ورشة صيانة بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر تعرضه لانفجار "كمبروسر" ضغط الهواء داخل ورشة لصيانة إطارات السيارات، بقرية عرب ساعد التابعة لمركز الصف، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



انفجار كمبروسر راء قتله

وأشارت التحريات أن العامل المتوفى ١٨ سنة، كان السبب في وفاته هو انفجار إحدى معدات ضغط الهواء "كمبروسر" فيه أثناء صيانة إحدى إطارات السيارات في الورشة التي يعمل بها، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.



تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الثاني من عمره إثر انفجار كمبروسر ضغط هواء، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.