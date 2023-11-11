النائبة مها عبد الناصر: لابد من تغيير حقيقي ونتائج على أرض الواقع

قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ومنسق اللجنة المالية بحملة المرشح فريد زهران: كما نجحنا في محاربة البلطجة بنقابة المهندسين يجب أن نحاربها في كل مصر، لأن البلد أصبحت تدار بالبلطجة ولابد من التغيير.



جاء هذا أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.



وأضافت النائبة: الحكومة طالبت المدرسين بالتطوع أو الحساب بالحصة، كيف يمكن أن يعلموا الأطفال بهذه الطريقة؟ وهناك وحدات صحية في كل صعيد مصر ليس بها أطباء، والأطباء تهاجر لأن ليس لهم حقوق في البلد، ولدينا نسبة بطالة في المهندسين.

وتابعت: مطلوب من أهل البلد أن يكون صوتهم عالى وأعلى من أصوات أصحاب المصالح، ولذلك معًا للتغيير. هذا النظام ليس من أولوياته الشعب، والمدن الجديدة أصبحت مدن أشباح وليس والسؤال لمن هذه المدن وما الفائدة منها؟

وأكدت البرلمانية أنه لابد من التغيير وإقامة نظام جديد، تغيير حقيقي نقدر نشوف نتيجته على أرض الواقع.