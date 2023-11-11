ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف إسرائيلي عنيف في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

ومنذ قليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مخيم جباليا في غزة.

وأمس الجمعة استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 12 آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين  جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن انتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. 

فلسطين قصف إسرائيلي عنيف المستشفى الإندونيسي شمال غزة