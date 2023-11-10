وزير الخارجية التونسي: موقفنا ثابت فى مناصرة القضية الفلسطينية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ثبات الموقف التونسي في مناصرة القضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المحتلة، خاصة مع تصاعد وتيرة العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وقال عمار خلال لقائه، اليوم الخميس مع عدد من سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين بتونس لاستعرض أبرز مخرجات القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي عقدت بتونس العام الماضي والاستعداد لعقد الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية الذي سيعقد بعد غدا بالعاصمة الكامرونية ياوندي- إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته التاريخية للوقف الفوري للاعتداء على الشعب الفلسطيني.

كما أوضح الوزير أن القضية الفلسطينية هي أساسا قضية استعمار وانحياز للأطراف المؤثرة دوليا والمؤسسات الأممية، للجانب الأقوى دون أي اعتبار للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكّدا أن التوازن الإقليمي غير قائم بالمرة وأن الاشتباك المتواصل في المنطقة غير متكافئ سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

ومن جهتهم، ثمّن السفراء مبادرة هذا اللقاء مؤكّدين ضرورة مواصلة التحاور وتبادل وجهات النظر كما وعدوا بنقل رسائل الوزير لعواصم بلدانهم.