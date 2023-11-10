مصرع عامل بناء سقط من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر

لفظ عامل بناء أنفاسه الأخيرة متأثرًا بسقوطه من الطابق الثالث عقب اختلال توازنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بناء وسط بركة من الدماء

بعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه أثناء عمله ولا شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.